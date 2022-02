Após fim do empréstimo ao Cruzeiro, meia do Paysandu é regularizado no BID e pode estrear

O meia Victor Diniz, reintegrado ao Paysandu, após o término do empréstimo ao Cruzeiro, já pode estrear pelo clube. O jogador teve a documentação regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está apto para jogar pelo Bicola.

O empréstimo de Victor Diniz ao Cruzeiro se encerrou na segunda-feira (31) e o clube mineiro optou por não exercer a opção de compra, que era de R$ 500 mil. Porém, mesmo de volta ao Papão, o Cruzeiro mantém 20% dos direitos econômicos de Victor Diniz no caso uma possível venda a outro clube dentro do prazo de um ano - ou seja, até dezembro de 2022.

Victor estava na Raposa desde janeiro de 2021. O jogador integrou o elenco Sub-20 do Cruzeiro, pelo qual disputou o Campeonato Mineiro e o Brasileiro da categoria no ano passado, além da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. Ao todo foram 27 jogos e 8 gols com o manto celeste.

O próximo duelo do Paysandu é pela terceira rodada do Campeonato Paraense. A equipe visita o Independente no sábado (5), às 16h, no Estádio Navegantão, em Tucuruí. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.