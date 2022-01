Copa São Paulo: Emprestado pelo Paysandu, meia do Cruzeiro marca e manda recado ao Ronaldo Fenômeno

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022 vem apresentando jovens valores que podem despontar em vários clubes do futebol brasileiro. Um deles é o paraense Victor Diniz, da cidade de Ananindeua (PA), que é cria da base do Paysandu. Diniz já marcou três vezes pelo Cruzeiro-MG na competição e mandou um recado ao ex-jogador e dono do clube mineiro, Ronaldo Fenômeno.

Na partida diante do Retrô-PE, no último sábado (8), Victor Diniz, que está emprestado ao Cruzeiro pelo Paysandu, marcou os dois gols da vitória da Raposa e o jovem deixou um recado ao ex-jogador da Seleção Brasileira.

“Espero que ele esteja satisfeito. Estar no time do Ronaldo não é brincadeira, um dos maiores nomes do futebol brasileiro e internacional. Eu espero que ele esteja acompanhando, estou me sentindo honrado em dar uma vitória em dar a vitória para o Ronaldo e para o Cruzeiro, que é muito grande”, disse.

Com 20 anos, Victor Diniz foi revelado pelo Papão e já foi campeão estadual com o clube paraense em 2020. Profissionalmente foram quatro jogos com a camisa bicolor. Pelo Paysandu também disputou o Campeonato Brasileiro de aspirantes, teve passagem pelo Bahia-BA e está emprestado ao Cruzeiro desde 2021.