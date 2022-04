Após fim de estaduais, Paysandu recebe propostas e deve emprestar novamente meia Ruy

O meia Ruy, de 33 anos, está perto de deixar novamente o Paysandu. O clube recebeu algumas propostas pelo jogador e deve negociar a transferência do atleta nos próximos dias. A informação foi confirmada pelo presidente bicolor, Maurício Ettinger.

Segundo o mandatário do Bicola, Ruy não faz parte dos planos da comissão técnica para esta temporada. No entanto, o jogador possui contrato com o clube da Curuzu até o final do ano. O meia chegou a ser emprestado em janeiro para o Concórdia-SC, onde disputou o Campeonato Catarinense. No entanto, o vínculo do jogador com o clube do Sul do Brasil termina no dia 10 de abril.

Segundo Ettinger, após voltar para Belém, Ruy deverá ser novamente emprestado. O presidente do Paysandu disse que o clube recebeu novas propostas pelo jogador nos últimos dias e que a diretoria está estudando as novas condições de transferência. Ainda de acordo com Ettinger, a ideia é que o meia seja negociado até o final da semana que vem.

Ruy foi contratado pelo clube para a temporada 2021, vindo do Náutico. O jogador, apesar de não ter sido titular absoluto do clube pernambucano, despertou o interesse do Paysandu, que na época tinha como técnico Itamar Schulle e o executivo Ítalo Rodrigues. Ambos chegaram após experiências no futebol nordestino e trouxeram vários atletas da região à Curuzu.

Ruy até iniciou a passagem pelo Papão com status de titular, mas ao longo da temporada perdeu espaço. Em 31 partidas como titular no clube bicolor, Ruy marcou quatro gols e deu uma assistência, tendo conquistado o título do Parazão de 2021.