Após 'atravessar', goleiro Thiago Coelho, ex-Remo, pode estrear pelo Paysandu

A espera pela estreia está chegando ao fim. O goleiro Thiago Coelho, que saiu do Remo no início do ano e foi para o Paysandu, poderá jogar uma partida oficial com a camisa do Papão. O atleta deve ser o titular da equipe diante do Independente, nesta quarta-feira (23), às 19h30, no Estádio Rosenão, em Parauapebas (PA), em jogo atrasado pela terceira rodada do Campeonato Paraense.

O técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, irá atuar diante do Galo Elétrico com um time alternativo, poupando alguns jogadores da longa viagem até Parauapebas. O comandante bicolor decidiu poupar o goleiro Elias Curzel, que vem como titular do time, abrindo espaço para Thiago Coelho.

Coelho ficou de fora de algumas rodadas do Parazão e voltou a ser relacionado diante do Itupiranga, após sofrer um estiramento na coxa esquerda, em um amistoso disputado na cidade de Barcarena (PA), contra a seleção local, ainda na pré-temporada alviceleste. Com isso, o goleiro Elias Curzel, que está no seu segundo ano vestindo a camisa do Paysandu, assumiu a titularidade e ganhou a confiança do técnico Márcio Fernandes.

Aos 26 anos, Thiago iniciou a carreira no Coritiba-PR, passou pelo Flamengo-PI, além de Guarany de Sobral-CE, Velo Clube-SP. Chegou ao Remo em 2019, mas atuou apenas em duas partidas. Em 2020 não jogou, mas em 2021 realizou 13 jogos com a camisa azulina, sendo um dos destaques da equipe que estava na disputa da Série B.