Apesar da má fase, Paysandu enfrenta Chapecoense com retrospecto favorável na Série B Times entram em campo neste domingo (17), às 16h, na Arena Condá Pedro Garcia 13.08.25 10h26 Papão mantém um retrospecto positivo contra o time catarinense. (Wagner Santana / O Liberal) Paysandu e Chapecoense-SC se enfrentam neste domingo (17), às 16h, na Arena Condá, em Santa Catarina, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Apesar do momento delicado e da derrota no jogo do primeiro turno para a Chape, o Papão mantém um retrospecto positivo contra o time catarinense. Ao longo da história, as equipes se enfrentaram apenas cinco vezes, com duas vitórias da Chapecoense e três do Paysandu. Na Arena Condá, local da partida deste domingo, o confronto é equilibrado, com uma vitória para cada lado. Vale destacar que, até o último encontro entre as equipes, na terceira rodada da Série B deste ano, o Verdão do Oeste ainda não havia derrotado o Lobo em Belém. VEJA MAIS Gabriel Mesquita fala sobre o que faltou para o time do Paysandu vencer o Vila Nova O resultado da noite desta segunda-feira (11) encerrou a sequência de nove jogos invictos do time comandados por Claudinei Oliveira e manteve a equipe na zona de rebaixamento. Frontini critica arbitragem de Paysandu e Vila Nova: 'Eu falei que ele é um covarde' O dirigente reclamou do tempo de acréscimo, mas negou qualquer agressão física No primeiro turno, a partida entre Paysandu e Chapecoense foi disputada no Estádio Mangueirão, em Belém. O time bicolor perdeu por 2 a 0 para os catarinenses, com gols de João Paulo e Maílton. Naquela época, ambas as equipes ainda não haviam vencido no campeonato e atravessavam situações semelhantes, ambas com zero ponto. A Chapecoense conquistou sua primeira vitória na competição naquela ocasião, ainda na terceira rodada, e ocupa atualmente a 4ª posição na tabela, com 34 pontos, brigando pelo retorno à elite do Campeonato Brasileiro. Já o Papão só conseguiu vencer uma partida nesta edição da Série B na 12ª rodada e, devido ao desempenho ruim no início do torneio, hoje está na vice-lanterna, com 21 pontos. A partida entre Paysandu e Chapecoense terá transmissão lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal+.