Apesar da má fase, Paysandu enfrenta Chapecoense com retrospecto favorável na Série B

Paysandu e Chapecoense-SC se enfrentam neste domingo (17), às 16h, na Arena Condá, em Santa Catarina, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Apesar do momento delicado e da derrota no jogo do primeiro turno para a Chape, o Papão mantém um retrospecto positivo contra o time catarinense.

Ao longo da história, as equipes se enfrentaram apenas cinco vezes, com duas vitórias da Chapecoense e três do Paysandu. Na Arena Condá, local da partida deste domingo, o confronto é equilibrado, com uma vitória para cada lado. Vale destacar que, até o último encontro entre as equipes, na terceira rodada da Série B deste ano, o Verdão do Oeste ainda não havia derrotado o Lobo em Belém.

No primeiro turno, a partida entre Paysandu e Chapecoense foi disputada no Estádio Mangueirão, em Belém. O time bicolor perdeu por 2 a 0 para os catarinenses, com gols de João Paulo e Maílton. Naquela época, ambas as equipes ainda não haviam vencido no campeonato e atravessavam situações semelhantes, ambas com zero ponto.

A Chapecoense conquistou sua primeira vitória na competição naquela ocasião, ainda na terceira rodada, e ocupa atualmente a 4ª posição na tabela, com 34 pontos, brigando pelo retorno à elite do Campeonato Brasileiro. Já o Papão só conseguiu vencer uma partida nesta edição da Série B na 12ª rodada e, devido ao desempenho ruim no início do torneio, hoje está na vice-lanterna, com 21 pontos.

A partida entre Paysandu e Chapecoense terá transmissão lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal+.