Águia recebe o Paysandu em Marabá pela semifinal do Campeonato Paraense

Nesta quarta-feira (27), Águia de Marabá e Paysandu começam a disputa pela vaga na final do Campeonato Paraense de 2024. O confronto marca um embate histórico entre as duas equipes. No último Parazão, Águia e Paysandu se enfrentaram, com vantagem para a equipe de Marabá, que conquistou o título estadual pela primeira vez. O jogo terá início às 20h, no estádio Zinho Oliveira.

Nos últimos confrontos entre as equipes, o Paysandu levou vantagem, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. O único revés dos bicolores foi na semifinal do ano anterior, quando perderam por 2 a 1 (4 a 2 nos pênaltis), no Mangueirão. Este ano, os times se enfrentaram na fase inicial do estadual, com vitória do Paysandu por 3 a 0, o que resultou na troca de técnico, com a saída de Rafael Jaques e o retorno de Mathaus Sodré, campeão paraense em 2023.

O Águia chega à fase semifinal num momento positivo, sendo o único paraense vivo na Copa do Brasil, além de três vitórias consecutivas no estadual. Sob o comando de Mathaus Sodré, o time venceu o Caeté duas vezes por 2 a 0. Desde o retorno do técnico, os marabaenses têm cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota no campeonato, ocupando a quarta posição geral, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

Enquanto isso, o Paysandu chega à semifinal com a melhor campanha do Parazão até o momento. Os bicolores avançaram de fase com duas vitórias sobre o Bragantino: 3 a 0 na ida e 3 a 1 na volta. Sob o comando de Hélio dos Anjos, são o único time invicto, com oito vitórias e dois empates. Além disso, têm a melhor defesa do estadual, sofrendo apenas três gols, e contam com o artilheiro do campeonato, Nicolas, com nove gols.

Ficha Técnica

Data: 27/03/2024

Hora: 20h

Local: estádio Zinho Oliveira

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA - SC)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA - RJ) e Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA - SP)

Águia de Marabá: Axel; Bruno Limão, David Cruz, Betão, Alan Maia; Júnior Dindê, Hitalo, Patrick Maranhão; Braga, Iury Tanque e Wander.

Técnico: Mathaus Sodré

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson, Lucas Maia, Kevyn; Leandro Vilela, João Vieira, Robinho; Vinícius Leite, Jean Dias e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos