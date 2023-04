Adversários do Paysandu na Copa do Brasil e Copa Verde perdem jogos de ida das finais dos estaduais

O Paysandu terá o Remo mais uma vez pela frente no próximo final de semana. Dessa vez, Papão x Leão se enfrentam pelo Campeonato Paraense, última rodada da primeira fase, porém, a equipe bicolor terá mais dois adversários em outras competições na temporada, o Fluminense-RJ, pela terceira fase da Copa do Brasil e o Goiás-GO, pela final da Copa Verde. Os dois clubes saíram em desvantagem na disputa dos títulos estaduais no último final de semana.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Os dois adversários do Paysandu não conseguiram ir bem nas disputas das finais dos campeonatos estaduais. O Fluminense, que encara o Papão no próximo dia 12, no Maracanã, perdeu a primeira partida da final do Campeonato Carioca para o Flamengo, pelo placar de 2 a 0, no último sábado (1). Agora o Tricolor terá que vencer por três gols de diferença para ser campeão, uma vitória por dois gols leva a decisão do título para a disputa de pênaltis. A partida de volta está marcada para o dia 9 de abril, às 18h.

VEJA MAIS

Já o Goiás, adversário do Paysandu na final da Copa Verde, iniciou a disputa da decisão do Campeonato Goiano perdendo para o rival Atlético-GO. O Esmeraldino foi derrotado por 2 a 0, no jogo de ida da final e agora precisa reverter a vantagem do Dragão para sair com o título goiano. O jogo de volta será no dia 9 de abril, na Serrinha, onde o clube do atacante Nicolas é extremamente letal. Foram 11 jogos na Serrinha nesta temporada, com 10 vitórias e apenas um empate. O clube goiano ainda terá um compromisso importante nessa semana. O Esmeraldino irá estrear na Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (4), às 19h, na Serrinha.

VEJA MAIS

Fluminense x Paysandu pela Copa do Brasil e Paysandu x Goiás, pela Copa Verde, terão transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, enquanto a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão no Youtube e na frequência 97.5MHz.