Paysandu pode conseguir cota milionária, mesmo se for vice da Copa Verde

A final da Copa Verde 2023 começa a ser disputada no próximo dia 19 de abril, em Belém, entre Paysandu e Goiás. Além do título do torneio, também está em jogo uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil 2024, além de uma cota milionária.

Uma curiosidade sobre é que as equipes podem ser premiadas, mesmo com o vice-campeonato do torneio. Isso porque o Goiás disputa neste ano, mais uma vez, a Série A do Campeonato Brasileiro, além da Sul-Americana.

Caso o Esmeraldino conquiste uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem, o Papão pode herdar a vaga na Copa do Brasil e a cota financeira. O próprio regulamento da Copa Verde 2023 estabelece:

"O campeão da Copa Verde terá vaga assegurada na 3ª fase da Copa do Brasil 2024. Caso este clube venha a conquistar esta vaga por sua participação na Libertadores de 2024, a vaga será destinada ao vice-campeão".

Em 2023, o Bicola angariou R$ 2,1 milhões por ter se classificado diretamente à terceira fase da Copa do Brasil, por ter sido campeão da Copa Verde 2022. Os valores para 2024 não estão confirmados.

Sem tirar o pé

Apesar disso, o Paysandu deve entrar com força máxima na disputa por mais um título da Copa Verde. Atual campeão do torneio, o Papão já é o maior vencedor da competição com três títulos, um a mais que o Cuiabá.

Cobertura

