Rei de Copas: Paysandu vai para a sétima final em 10 edições da Copa Verde e pode conquistar o tetra

O Paysandu teve uma semana mágica, que saiu do inferno ao céu em um embate totalmente favorável ao Remo. O Papão está mais uma vez na grande final da Copa Verde 2023. O clube bicolor é o atual tricampeão da competição regional e vai para a sétima final em 10 edições do torneio.

A equipe bicolor chegou em uma final de uma forma dura, com roteiro improvável e cheia de emoção. Após perder o primeiro jogo para o remo por 1 a 0, o Paysandu tinha a obrigação de devolver o placar para ao menos levar para os pênaltis. Cheio de desfalques e com a desconfiança do torcedor, o Paysandu saiu atrás no placar, mas no retorno do segundo tempo, os comandados do técnico Márcio Fernandes mudaram a partida e viraram o jogo para 2 a 1, levando a decisão para a vaga nos pênaltis e assim conseguindo a classificação. O clube paraense terá pela frente o Goiás-GO, que eliminou o Cuiabá-MT na outra semifinal.

O maior

São 10 edições da Copa Verde e o Paysandu é o maior campeão da competição e terá a chance de ampliar esse número para o segundo clube com mais conquistas, que é o Cuiabá, com dois títulos e que ficou pelo caminho nesta edição. São sete finais com o Papão da Curuzu (2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 e agora em 2023), conquistando os títulos nas temporadas de 2016, 2018 e em 2023.

Grana

Mesmo sem uma premiação robusta, como se espera um campeão, a Copa Verde vale mais de R$2 milhões, já que o vencedor garante vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2024 e garante a cota milionária ofertada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Rivalidade

Além da vaga na Copa do Brasil, dinheiro na conta, o dinheiro faz parte do planejamento do clube e ajuda o Paysandu a equilibrar a saúde financeira, além, é claro, de acirrar a eterna rivalidade com o Remo, que já participou de três finais e conquistou apenas um título.

Campeões

No atual elenco, alguns jogadores do Paysandu já sentiram o gostinho de levantar a taça da Copa Verde, como os zagueiros Genílson e Naylhor, os meio-campistas Bileu, Ricardinho e Gabriel Davis, além do goleiro Thiago Coelho, que foi decisivo na campanha do título de 2022, sem contar que ele também já conquistou a Copa Verde pelo Remo, em 2021.

Datas

As finais da Copa Verde estão marcadas para os dias 19 de abril e 3 de maio, com o primeiro jogo ocorrendo em Belém e o Paysandu tendo a possibilidade de colocar o maior público do novo Mangueirão e a partida de volta em Goiânia (GO), ainda sem local e horário definido.

Rei de Copas

O Paysandu possui a oportunidade de levantar mais uma “copa”. O clube é campeão da Copa Norte 2002, da Copa dos Campeões 2002, além do tricampeonato da Copa Verde.