Acionado nos últimos jogos, volante Yure, do Paysandu, quer se firmar entre os titulares

A liderança tranquila no grupo A do Campeonato Paraense não implica em acomodação do time comandado pelo técnico Márcio Fernandes. Mesmo com cinco pontos a mais que o vice-líder, Águia de Marabá, o Paysandu quer manter a boa fase e adiantar a classificação rumo ao quadrangular final, e para isso precisa voltar a vencer, sem repetir os erros que deram um empate magro, na quinta rodada, contra o Tapajós.

Uma das opções defensivas do time bicolor é o volante Yure, que voltou recentemente aos jogos, após recuperar-se de uma lesão no ligamento do joelho. Cria da base bicolor, o atleta não esconde a emoção de continuar no elenco principal, a exemplo do último jogo, onde entrou no lugar de Denis Pedra. “Por eu ter voltado de cirurgia, o tempo em que eu entro em campo é muito gratificante e uma motivação para mim”, diz.

A opção por ele vem num momento onde o Paysandu tem reforçado o miolo da defesa, sobretudo os cabeças de área, e se lança como opção direta ao técnico. “O Márcio sempre deixou claro que não tem reserva. Ele escolhe o time com quem estiver bem na semana. Dependendo do jogo, também, ele pode achar que o time deve ser mais técnico, mais pesado, conforme as condições de jogo. Isso é bom porque durante a formação do time ele observa todo mundo”.

Yure passou mais de um ano sem jogar futebol. Retornou aos gramados ano passado e já teve oportunidade de compor os titulares nos últimos três jogos. “Hoje, graças a deus estou bem recuperado. Não tenho mais receio. Agradeço ao Junior Furtado e ao Mário, mas sobre os jogos, a gente sabe a condição que vai enfrentar, então a gente não se bate com isso, independentemente do local e das condições de jogo”, encerra.