Adversário da dupla Re-Pa na Série C é rebaixado no campeonato estadual

O Atlético-CE, rival da dupla Re-Pe na Série C 2022, foi rebaixado neste final de semana à Segunda Divisão do Campeonato Cearense. O descenso da Águia foi sacreamentado duas rodadas antes do final da competição. A equipe tem sete pontos conquistados em 12 jogos e não consegue mais alcançar o Icasa, o primeiro time fora da zona da degola, que tem 14 pontos.

VEJA MAIS

Até a temporada passada, o Atlético-CE disputava a elite do futebol cearense desde 2016, quando ainda se chamava Uniclinic. Desde então, a Águia chegou a ficar entre os semifinalistas da competição em três oportunidades.

Na última temporada, o clube cearense conseguiu o acesso à Série C do Brasileirão, após alcançar o quarto lugar no torneio. Na campanha, o Atlético-CE eliminou o Paragominas, nas oitavas de final e, em seguida, conquistou a vaga na terceirona em cima da Ferroviária-SP, fora de casa.

Com o rebaixamento, o Atlético-CE volta a campo apenas no início da Série C, que deve ocorrer no dia 10 de abril. Águia enfrenta Paysandu e Remo na 2ª e 13ª rodada respectivamente.