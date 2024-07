Paysandu recebe Vasco no primeiro jogo da final da Série A3 do Brasileirão Feminino

Chegou o dia! Às 21h deste domingo, no Estádio da Curuzu, em Belém, o Paysandu feminino recebe o Vasco no primeiro jogo da decisão da Série A3 do Brasileirão Feminino.

A partida de volta, por sua vez, acontece no dia 27 de julho, também às 21h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O fato de não ser mais em São Januário pode colaborar para um bom resultado das Lobas bicolores.

O Papão estreou na competição contra a Esmac (PA) e venceu ainda Tiradentes (PI) e Atlético Rio Negro (RR). Na última segunda-feira (15), as bicolores chegaram à final após bater o Vitória por 3 a 1, nos pênaltis. Na ida, venceu por 2 a 0, mas perdeu pelo mesmo placar na volta.

Já o Vasco iniciou a campanha contra o Vila Nova, do Espírito Santo. Em seguida, as "Meninas da Colina" avançaram ao eliminar a Pinda Ferroviária, Coritiba e, por fim, o Ação (MT). Na fase anterior, ganhou a primeira partida por 1 a 0, e a segunda por 3 a 0.

Na noite deste domingo, é fundamental a presença bicolor apoiando o Papão em busca deste resultado inédito e histórico. O baile, hoje, tem que ser na Curuzu.

VEJA MAIS