'A Barreira vai virar baile': menino de 9 anos encanta a web em viral do novo hit do Vasco

Desde de o anúncio oficial de Philippe Coutinho no Vasco o som 'a Barreira vai virar baile' tem ecoado nas redes sociais. O refrão do hit já grupo na cabeça dos internautas e até o perfil oficial da Fifa de rendeu ao som.

O que chama atenção, é que além do presidente vascaíno, Pedrinho, cantar a frase, a música ainda tem a participação de uma criança. Miguel Misso, torcedor mirim conhecido como Blogueirinho da Colina, recebeu o convite de MC Darlan para fazer a trilha sonora da chegada de Coutinho.

O menino de 9 anos ainda conheceu o seu ídolo e cantou na apresentação dele em São Januário. Somando os seguidores do Inatagram e Tik Tok, o pequeno já tem quase 100 mil pessoas.

"Receber mensagens de ídolos que nunca imaginei, ver o presidente do clube que você ama começar a coletiva da maior contratação com a música (...) Que, isso venha para melhorar a cada dia mais o clube no qual torcemos e amamos", disse o MC.

Inclusive, já tem atpe vídeos dos filhos de Coutinho cantando e dançando o hit.

Na coletiva de apresentação de jogador, Pedrinho começou colocando justamente a música que se tornou chiclete no microfone. "A barreira vai virar baile", disse ele sorrindo. O perfil da Fifa no TikTok também aproveitou o momento de contratação de Coutinho para relembrar um gol dele pela seleção brasileira. O som do registro foi embalado justamente pelo funk do momento.