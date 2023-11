Paulinho, do Atlético-MG, é alvo de intolerância religiosa após vitória contra o Flamengo

Paulinho, atacante do Atlético-MG, voltou a ser vítima de intolerância religiosa nas redes sociais após marcar um gol na vitória do clube mineiro contra o Flamengo na última quarta-feira, 29, pelo Campeonato Brasileiro.

O carioca abriu o placar de vitória do Galo por 3 a 0 e, na comemoração, colocou o dedo em frente à boca, pedindo silêncio. O momento viralizou nas redes sociais com críticas de internautas, que publicaram mensagens atacando a religião do jogador, praticante do Candomblé.

“Ganhou o que esse macumbeiro?” e “Se f*** esse macumbeiro” foram alguns dos comentários. Depois do episódio, o clube mineiro se pronunciou em defesa do atacante com uma mensagem de apoio a ele.

“E mais uma vez, na noite desta quarta-feira, durante a partida entre Atlético e Flamengo, Paulinho foi alvo de intolerância religiosa nas redes sociais. O Galo volta a repudiar veementemente os ataques destinados ao atacante, reforça que intolerância religiosa é crime e se coloca à disposição do atleta para tomar as medidas cabíveis contra os responsáveis pelos insultos. Estamos sempre juntos, @paulinhoPH7", escreveu o perfil oficial da equipe.

Intolerância Religiosa

Essa é a segunda vez que o jogador sofre mais um ataque de intolerância religiosa em jogos pelo Atlético-MG neste mês. O primeiro foi durante sua estreia pela Seleção Brasileira, na derrota por 2 a 0 para Colômbia.

“Nossa luta é diária… Seguimos. Gratidão aos orixás”, escreveu Paulinho em uma publicação.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)