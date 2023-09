André Luiz Frambach, noivo de Larissa Manoela, depõe em caso de suposta intolerância religiosa

O ator André Luiz Frambach, noivo da Larissa Manoela, depôs na tarde desta quarta-feira (20), na Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância), no Rio de Janeiro. Ele prestou esclarecimentos sobre o caso envolvendo a relação tumultuada entre sua noiva e os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias.

A Decradi começou a colher depoimentos para o caso de suposta intolerância religiosa de Silvana em relação à família do ator.

A advogada do casal, diasse ao Gshow, que deu entrada no processo tanto para Larissa quanto para André não testemunharem contra Silvana no caso, porém, pelo entendimento do juiz, o ator precisaria prestar o seu depoimento, Já Larissa, não irá depor.

"Após a Larissa ter sido intimada para depor, ingressamos com um Habeas Corpus em virtude dela ser filha da suposta investigada e, por esta razão, não ser obrigada a testemunhar contra a mãe e nem comparecer para depor se não quiser. Posteriormente foi impetrado um Habeas Corpus em favor do André, pois, sendo ele genro da suposta investigada, seria considerado parente por afinidade, o que, também, o isentaria de testemunhar contra a sogra. Entretanto, o juiz entendeu que o Código de Processo Penal não isentaria genro de depor como testemunha, somente o Código de Processo Civil. Desta forma, André está, a contra gosto, cumprindo com o que foi determinado judicialmente", explicou a advogada.

Noivo de Larissa Manoela depõe em caso de suposta intolerân. (Fotos: Rogeiro Fildago / AgNews)

A confusão começou após o rompimento de Larissa com os pais por questões financeiras. Logo após entrevista ao Fantástico concedida pela atriz, o colunista Lucas Pasin divulgou uma mensagem que Silvana teria mandado para a filha no Natal de 2022 em que teria cometido crime de intolerância religiosa ao ironizar a religião da família do genro, André Luiz Frambach, que é espírita kardecista. O Ministério público abriu inquérito para apurar se a empresária cometeu o crime. Larissa e André foram intimados a depor.