Paris 2024: conheça os casais brasileiros que estarão nos Jogos Olímpicos

O amor está no ar em Paris! Considerada uma das cidades mais românticas do mundo, a capital francesa será o cenário não apenas dos Jogos Olímpicos, mas também dos encontros entre os casais brasileiros mais famosos do esporte. Juntos fora das arenas, os pombinhos irão brigar pela medalha lado a lado também durante as competições.

Conheça os atletas brasileiros que irão torcer em dobro pelo pódio nas Olimpíadas de Paris 2024:

🏄‍♀️ Luana Silva e João Chianca - Surfe

Luana Silva e João Chianca irão competir pela modalidade de surf nas Olimpíadas (Reprodução/Instagram)

Ondas de amor no Taiti! A surfista havaiana naturalizada brasileira, Luana Silva, e seu namorado João Chianca, o "Chumbinho", vão surfar juntos as ondas de Teahupo'o, na Polinésia Francesa, em busca do ouro olímpico. Luana foi convocada de última hora para a equipe brasileira, enquanto João garantiu sua vaga no WSL Finals 2023.

VEJA MAIS

🏐 Anne Buijs e Ana Carolina - Vôlei de quadra

Anne Buijs jogará pela seleção da Holanda e Ana Carolina pelo Brasil. (Reprodução/Instagram)

Casadas desde 2023, a holandesa Anne Buijs e a brasileira Ana Carolina da Silva, a "Carolana", se conheceram nas quadras em 2016 e já foram companheiras de equipe em diversos clubes. Em Paris, a rivalidade pode tomar conta, já que elas podem se enfrentar nas quartas de final caso as seleções se classifiquem. No entanto, Brasil x Holanda é sempre um dos jogos mais aguardados da seleção feminina, por conta do casal em quadra como rivais.

🏓 Bruna Takahashi e Hugo Calderano - Tênis de mesa

Bruna Takahashi é a melhor mesatenista do Brasil e Hugo Calderano o melhor mesatenista das Américas. (Reprodução/Instagram)

Melhor mesatenista das Américas e melhor do Brasil, o casal Bruna Takahashi e Hugo Calderano assumiu o romance publicamente no Dia de São Valentim, em fevereiro, e agora se prepara para os Jogos. Treinando e vivendo na Alemanha, Bruna disputará o individual feminino, por equipes e duplas mistas, enquanto Hugo competirá no individual masculino e por equipes.

🚣‍♂️ Ana Sátila e Lucas Verthein - Canoagem slalom e remo

Ana Sátila e Lucas Verthein são de canoagem slalom e remo, respectivamente. (Reprodução/Instagram)

Lucas Verthein e Ana Sátila se conheceram em 2023, logo após conquistarem o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Aficionados por "remadas", ela vai competir na canoagem slalom e ele no remo, mas a torcida um pelo outro será garantida.

🏐🤸‍♂️ Henrique Honorato e Alice Gomes - Vôlei de quadra e ginástica de trampolim

O jogador de vôlei Henrique Honorato e a ginasta de trampolim Alice Gomes namoram há mais de dois anos. (Reprodução/Instagram)

O jogador de vôlei Henrique Honorato e a ginasta de trampolim Alice Gomes, que namoram há mais de dois anos, também estarão nos Jogos Olímpicos de Paris. Aos 27 anos, Honorato já é apontado como novo galã do vôlei e estará como reserva da seleção masculina. Já Alice conseguiu uma vaga olímpica inédita para o Brasil na ginástica de trampolim feminina e foi consagrada a sexta melhor do mundo no mundial que aconteceu na Inglaterra.

🥊🏃‍♂️ Ana Carolina Azevedo e Beatriz Ferreira - Atletismo e boxe

Beatriz Ferreira é boxeadora e Ana Carolina é de atletismo.

Um casal que começou na Vila Olímpica dos Jogos de Tóquio em 2020, Ana Carolina Azevedo e Beatriz Ferreira estarão de novo nas Olimpíadas. Ana Carolina vai a Paris para correr os 100m e 200m. Beatriz Ferreira, campeã mundial de 2023, buscará a inédita medalha de ouro para as boxeadoras brasileiras em sua despedida do boxe olímpico.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)