Parças de Neymar cantam para Ancelotti: 'Se não chamar, a casa vai cair e o bicho vai pegar' Estadão Conteúdo 24.03.26 10h52 O nome de Neymar voltou a repercutir fora de campo, desta vez por conta de um recado direto ao técnico Carlo Ancelotti. Durante um evento da Kings League, amigos do jogador puxaram um coro pedindo a convocação do atacante para a seleção brasileira. Um dos responsáveis pelo momento foi Cris Guedes, parceiro do camisa 10 no comando da equipe Furia FC. Em tom descontraído, ele cantou uma música direcionada ao treinador italiano: "Ancelotti, se tu não chamar o Neymar, a casa vai cair, o bicho vai pegar. Ancelotti, se tu não chama o Neymar, a casa vai cair, o bicho vai pegar, a casa vai cair e o bicho vai pegar". Na sequência, ainda em clima de brincadeira, o próprio grupo comentou sobre a possibilidade do bordão ganhar força: "Essa aí vai virar bordão, né?", disse Cris Guedes. "Não vai porque ele vai chamar. Ele vai ter que fazer sabe o que, Cris? Até dia 18 ele vai ter que fazer a parte dois chamando o Neymar. Já caneta aí que ele vai chamar o Neymar", pontuou outro. SITUAÇÃO DE NEYMAR NA SELEÇÃO Apesar da pressão, o atacante do Santos segue fora das listas recentes da seleção brasileira. Desde a chegada de Ancelotti, o jogador ainda não foi convocado. O treinador explicou recentemente a ausência do camisa 10, destacando a condição física do atleta como fator determinante. "Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar 100% na Copa do Mundo, ele pode estar. Por que não o chamei nessa convocação? Porque não está 100% e preciso de jogadores 100%", afirmou o treinador. De olho em uma vaga no próximo Mundial, Neymar ainda terá uma sequência de jogos pelo Santos para tentar convencer a comissão técnica. Até o dia 18 de maio, quando será divulgada a lista final, o atacante terá compromissos importantes para mostrar evolução. Antes disso, a CBF precisa enviar à Fifa uma lista preliminar com 55 nomes, prevista para o início de maio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Neymar parças Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Após vitória, paraense Michel Pereira anuncia luta contra russo no UFC Lutador vai em busca da segunda vitória seguida na organização 24.03.26 10h41 FUTEBOL Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026 23.03.26 14h19 FUTEBOL AO VIVO: Assista ao sorteio da Copa do Brasil e veja quem Remo e Paysandu enfrentam na 5ª fase Leão e Papão podem pegar adversários fortes na competição nacional 23.03.26 13h50 FUTEBOL Jajá celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Leão na temporada: 'deixa a gente confiante' Atacante foi contratado pelo Remo em abril, vindo do Goiás-GO e deixou a sua marca diante do Bahia na Série A 23.03.26 13h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA NORTE Embalado, Paysandu estreia na Copa Norte contra o GAS-RR, em Castanhal; confira possíveis escalações O Paysandu chega para a estreia em um momento de estabilidade, embalado pela conquista do Parazão em cima do maior rival, além de classificações na Copa do Brasil 24.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta terça-feira 24.03.26 7h00 NA BRONCA Ceni dispara após virada do Remo: 'Quando faz 1 a 0, a gente deixa de jogar' Treinador do Bahia critica queda de rendimento após abrir o placar, admite descontrole coletivo e diz que equipe “desmoronou” após perder pênalti no Mangueirão 22.03.26 19h21 futebol Após mais de 11 mil dias, Remo volta a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro Equipe azulina goleou o Bahia por 4 a 1 e conquistou a primeira vitória na Série A desde 1994 22.03.26 18h30