Relembre o meme 'Tô Doido', do 'Zorra Total', que voltou a viralizar com vídeo sobre Neymar

Conhecido como um dos maiores bordões do "Zorra Total", o meme "Tô Doido" ganhou força nos últimos dias após viralizar ao ser associado a Neymar durante um comentário sobre a dúvida se o jogador seria convocado para a Seleção Brasileira. O dono do bordão era Jajá, um personagem do programa humorístico interpretado por Welder Rodrigues, que ficou conhecido pela frase "Tô doido! Tô doido! Tô doido!".

Relembre o meme "Tô Doido"

No programa "Zorra Total", que foi dirigido por Maurício Shermam até 2015, o personagem Jajá ganhou destaque pelo seu jeito hilário e explosivo de ser em suas relações pessoais. Nas aparições, o idoso se mostrava um homem extremamente apaixonado por sua esposa, Juju, que era interpretada por Adriana Nunes, que na época era sua colega da Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo.

Ao longo das cenas que eram exibidas entre 2006 e 2009 no programa humorístico, sempre que Jajá ficava com ciúmes de sua amada, ele repetia a frase "Tô Doido" três vezes. Para se aproximar do público, todas as vezes em que o casal aparecia na TV, eles costumavam reproduzir situações engraçadas e interações inusitadas, que refletiam o jeito, a cultura popular e os costumes dos brasileiros.

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Como o bordão ganhou repercussão novamente?

Após quase 20 anos, o bordão de Jajá ganhou repercussão nas mídias sociais após o comentarista Wallace Borges fazer um comentário sobre a possível convocação do jogador para a Seleção Brasileira e comparar o jogador ao próprio personagem do meme "Tô Doido", do Zorra Total. A declaração foi feita há cerca de um ano, no dia 15 de maio de 2025, no canal de humor De Sola, da TNT Sports.

Na época, ele alegou que Neymar ganhava R$ 21 milhões para jogar no Santos enquanto se recuperava de uma lesão. "E vagabundo tá lá: 'será que Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar?' E o Neymar não consegue andar em linha reta, porr*. Impossível, velho. Não dá, cara, simplesmente não dá. ‘Será que deveria convocar ele já nessa primeira convocação?’ E o Neymar andando igual o 'Tô Doido, do Zorra Total'”, declarou Borges.

Diante desse cenário, a maior repercussão veio após os usuários do X (antigo Twitter) editarem diversas versões do vídeo de Wallace e as publicarem por cima do comentário do jornalista. Desse modo, algumas pessoas chegaram até a recriar o meme em outros cenários e com personagens, como, por exemplo, F1, Chaves, reportagem do Fantástico, Bob Esponja, céu depois de morto, confessionário do BBB e Star Wars.

Assista a algumas versões:

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)