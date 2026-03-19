'Nunca vi Neymar como um jogador top': Lendas do United analisam carreira do brasileiro "Neymar não alcançou o nível que almejava", afirmou Wright. Estadão Conteúdo 19.03.26 15h03 Neymar sempre foi midiático, com situações de sua carreira nunca esquecidas e, por vezes, definidas como motivo de algum insucesso. Com trajetórias consagradas, ex-jogadores lendários do Manchester United tomaram o brasileiro como um dos temas do episódio 121 do "Stick to Footbal" podcast produzido pelo canal The Overlap. Neste episódio, Gary Neville, Wayne Rooney, Jill Scott, Roy Keane e Ian Wright abordam algumas das suas opiniões impopulares sobre o futebol atual e responderam uma pergunta sobre o craque brasileiro ter sido ou não melhor do que qualquer jogador da história da Premier League. "Eu gosto de Neymar, mas nunca vi ele como um jogador top top, como Messi, Ronaldo", disse Rooney, o maior artilheiro da história do Manchester United com 253 gols. Ian Wright, ex-atacante do Arsenal, completa dizendo que o brasileiro poderia ter alcançado o patamar desses jogadores, mas não conseguiu. "Ele poderia ter chegado lá, mas ele simplesmente não chegou, não alcançou o nível que almejava". Gary Neville, ex-jogador do United, comentou sobre um jogo na época em que treinava o Valencia, onde o Barcelona do trio "MSN" (Messi, Suarez e Neymar) goleou por 7 a 0. "Ele era inacreditável. Olha, ele era o Neymar. Será que estamos dizendo isso porque ele ainda não ganhou a Copa do Mundo, ou será por causa do que ele é?" Imediatamente, Roy Keane, também ex-jogador do United, responde o questionamento dizendo que a taça não é o problema e sim uma questão de comportamento e valores. "Não é só a falta de uma Copa do Mundo. Ele não é gostável. A forma como ele deixou o Barça, como ele é como pessoa, sempre tivemos a impressão que tudo sempre girou em torno do dinheiro...ele não ter sido um jogador de equipe no PSG. Você pode ser egoísta da forma certa, mas me parece que ele não era muito gostável". A comparação com jogadores da Premier League volta a tona, Cristiano Ronaldo é citado de primeira, Hazard e Salah em seguida, mas o egípcio não é considerado melhor que o brasileiro em termos de habilidade, entretanto teria mais constância e longevidade. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Manchester United lendas Neymar carreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 Futebol Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile 19.03.26 14h50 futebol Com Remo e Paysandu confirmados, CBF define data para o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil Com jogos de ida e volta, confrontos e mandos serão definidos no evento 19.03.26 13h26 futebol Marcinho celebra classificação do Paysandu na Copa do Brasil: 'Estamos construindo uma história' Destaque do time bicolor, jogador disse estar muito feliz por vestir a camisa bicolor e se declarou para o clube 19.03.26 13h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23