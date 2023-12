Pré-temporada do Tapajós deve iniciar no dia 26 de dezembro

A pré-temporada já vai começar para a maioria dos clubes que vão disputar o Campeonato Paraense em 2024. Com a definição do grupo e dos adversários, o presidente do Tapajós, Sandeclei Monte, falou sobre os próximos “passos” do clube.

VEJA MAIS

O presidente contou que a expectativa é iniciar a pré-temporada após o natal, para que os atletas possam participar dos festejos em família antes de iniciar os trabalhos para a competição.

“Estamos com o planejamento de iniciar a pré-temporada no dia 26, então todo mundo passa o natal em casa com a família e logo em seguida já viaja para se apresentar e começar o trabalho”, contou o presidente.

Diferente dos outros anos que o Boto “brigou” para não ser rebaixado, o presidente do clube enfatizou que em 2024 o clube fará um campeonato diferente. Para isso, o clube está fazendo investimentos e captando parcerias.

“Vai ser um campeonato diferente, já iniciou diferente com esse Congresso Técnico e o Tapajós vai fazer um campeonato diferente. O Tapajós sempre vem montando equipes boas, mas infelizmente sempre brigando na parte debaixo da tabela, nós não queremos mais que isso aconteça então o investimento está sendo feito, as parcerias estão sendo montadas para fazermos um grande campeonato”, completou Sandeclei Monte.

Com 12 clubes na disputa, o Parazão 2024 terá início em janeiro. O Boto será comandado pelo Alexandre Silveira Finazzi que dirigiu o Parauapebas na B1 estadual, ficando perto do acesso.