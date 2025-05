Paysandu pode conquistar 'tríplice coroa regional' caso seja campeão paraense contra o Remo

Mesmo enfrentando um dos momentos mais difíceis do século, o Paysandu ainda tem a chance de conquistar uma “tríplice coroa regional” caso consiga reverter o placar de 3 a 2 aplicado pelo Remo no jogo de ida da final do Campeonato Paraense. Em 2025, o Papão já garantiu a taça da Supercopa Grão-Pará e, mais recentemente, a Copa Verde.

O Paysandu conquistou a Supercopa Grão-Pará ao vencer a Tuna Luso por 2 a 0, em partida realizada no estádio do Mangueirão que abriu o calendário do futebol paraense em 2025. Os dois gols do Papão foram marcados pelo atacante Nicolas, que se destacou na partida.

Além disso, os bicolores garantiram a Copa Verde em 2025 após uma disputa equilibrada contra o Goiás. Depois de dois empates - 0 a 0 no jogo de ida e 1 a 1 no segundo confronto - a decisão foi para os pênaltis, onde o time paraense levou a melhor, vencendo por 5 a 4 e conquistando sua quinta taça na competição.

Caso o Paysandu vença neste domingo, algo que não acontece há dez partidas, o clube consolidará sua hegemonia na região Norte em 2025. No entanto, a tarefa será difícil, pois o Remo está invicto sob o comando de Daniel Paulista, acumulando nove jogos sem derrotas. Além disso, o time azulino quebrou o mini-tabu de nove confrontos de invencibilidade do Papão em clássicos.

Agenda

A grande final do Campeonato Paraense acontece neste domingo (11), às 17h, no Estádio Mangueirão, em Belém. O Paysandu precisa marcar ao menos um gol para levar a decisão para os pênaltis, enquanto o Remo pode conquistar o título com um simples empate, garantindo assim a 48º taça do Parazão. A partida terá transmissão em tempo real pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal, Caio Maia)