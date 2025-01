FPF divulga escala de arbitragem para a 2ª rodada do Parazão 2025

Neste final de semana ocorrerá a 2ª rodada do Campeonato Paraense 2025, dando seguimento a disputa pelo troféu do estadual. As partidas entre Capitão Poço e Cametá, e São Francisco e Castanhal abrem a rodada, neste sábado (25/01), comandadas pelos árbitros Marcelo Henrique Cunha Mendes e Murilo Augusto Amoras de Almeida, respectivamente.

O Paysandu joga na tarde do sábado, contra o Águia de Marabá, na casa do Azulão, com arbitragem de Alexandre Junior. Já o Remo joga no domingo (26/01), contra o Caeté, com a partida comandada pelo árbitro Fernando Nascimento Filho.

Vale lembrar que principalmente os jogos da dupla Re-Pa terão auxílio da arbitragem de vídeo (VAR).

Confira a arbitragem completa da 2ª rodada:

Sábado (25/01)

Capitão Poço x Cametá - Rufinão, em Capitão Poço, às 10h

Árbitro: Marcelo Henrique Cunha Mendes

Marcelo Henrique Cunha Mendes Árbitro Assistente 1: Márcio Gleidson Correia Dias

Márcio Gleidson Correia Dias Árbitro Assistente 2: Afonso Resques de Barros Barbosa

Afonso Resques de Barros Barbosa 4º Árbitro: Manoel Wenderson Magalhães Farias

São Francisco-PA x Castanhal - CT do Castanhal, em Castanhal, às 10h

Árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida

Murilo Augusto Amoras de Almeida Árbitro Assistente 1: Rafael Bastos Cardoso

Rafael Bastos Cardoso Árbitro Assistente 2: Rodrigo Silva da Silva

Rodrigo Silva da Silva 4º Árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro

Bragantino-PA x Santa Rosa - Diogão, em Bragança, às 15h30

Árbitro: Wanbelton Lisboa Valente

Wanbelton Lisboa Valente Árbitro Assistente 1: Ederson Brito de Albuquerque

Ederson Brito de Albuquerque Árbitro Assistente 2: José Jacemir Gonçalves Brito

José Jacemir Gonçalves Brito 4º Árbitro: João Paulo de Sousa Ferreira

Independente-PA x Tuna Luso - Navegantão, em Tucuruí, às 16h

Árbitro: Djonaltan Costa Araújo

Djonaltan Costa Araújo Árbitro Assistente 1: Carlos Eduardo Galeno Benevides

Carlos Eduardo Galeno Benevides Árbitro Assistente 2: Augusto Klemerson Mendes Diniz

Augusto Klemerson Mendes Diniz 4º Árbitro: Suanny Aires de Souza

Águia de Marabá x Paysandu - Zinho de Oliveira, em Marabá, às 17h

Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior

Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior Árbitro Assistente 1: Acácio Menezes Leão

Acácio Menezes Leão Árbitro Assistente 2: Emanoel Ferreira do Amaral Junior

Emanoel Ferreira do Amaral Junior 4º Árbitro: André Michel Petri Galina

André Michel Petri Galina VAR: Olivaldo José Alves Moraes

Olivaldo José Alves Moraes AVAR: Jhonathan Leone Lopes

Jhonathan Leone Lopes Observador do VAR: Lúcio Ipojucan Ribeiro da Silva de Mattos

Domingo (26/01)

Caeté x Remo - Estádio Municipal de Augusto Corrêa - 15h30

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho

Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho Árbitro Assistente 1: Luis Diego Nascimento Lopes

Luis Diego Nascimento Lopes Árbitro Assistente 2: Leory Rodrigues Pereira

Leory Rodrigues Pereira 4º Árbitro: Geovanni Melo De Oliveira

Geovanni Melo De Oliveira VAR: Gustavo Ramos Melo

Gustavo Ramos Melo AVAR: Nayara Lucena Soares

Nayara Lucena Soares Observador do VAR: Fernando José de Castro Rodrigues