Em boa fase, Águia enfrenta o Bragantino em retorno oficial do Estádio Diogão

Vivendo uma boa campanha, o Águia de Marabá enfrenta o Bragantino, pela sétima rodada do Campeonato Paraense, no próximo domingo (19), às 15h30, no Estádio Olímpico São Benedito, ou Diogão, em Bragança. O jogo marca a volta do Diogão, que passou semanas fechado devido às más condições do gramado.

Para a liberação do jogo na casa do Bragantino, o Estádio Diogão passou por uma vistoria da Federação Paraense de Futebol (FPF), que autorizou o clube a realizar o mando de partidas no local.

Preparado para a partida, o Azulão de Marabá vive bons momentos tanto no Parazão quanto na Copa do Brasil, onde derrotou o Goiás nos pênaltis e se classificou, conquistando uma cota de R$2,1 milhões. Na tabela do paraense, o Águia já está classificado para as quartas de final e ultrapassou o Paysandu, com 13 pontos. Se vencer contra o Bragantino vai ganhar distância do bicolor na classificação.

Já o Bragantino acumula duas derrotas, três empates e apenas uma vitória no Parazão. Agora com seis pontos, o clube está na última vaga de classificação, em oitavo da tabela do campeonato. A vitória é o único objetivo do Tubarão no jogo em casa para se distanciar da zona de rebaixamento.



Ficha Técnica

Águia de Marabá x Bragantino

Data: 19 de março

Hora: 15h30

Local: Estádio Olímpico São Benedito, Diogão, em Bragança.

Arbitragem: Dewson Fernando Freitas da Silva

Auxiliares: Robson João dos Reis e Emanoel Ferreira do Amaral Junior