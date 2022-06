Eleições FPF: Justiça determina manutenção da data do pleito e do colégio eleitoral divulgado em 2021

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) definiu pela manutenção do colégio eleitoral divulgado em dezembro de 2021, para as eleições da Federação Paraense de Futebol (FPF). Além disso, a decisão também foi favorável a manutenção da data do pleito para o dia 29 de junho e obriga a FPF a publicar imediatamente a relação dos aptos a votar em jornal de grande circulação.

Em dezembro do ano passado, o primeiro edital das eleições, previstas para ocorrer no fim de 2021, constava com uma relação com 121 representantes com direito a voto, entre clubes e ligas. No entanto, ao longo dos vários adiamentos das eleições, a FPF diminuiu a lista de votantes.

No início de junho, uma outra decisão judicial determinou que o rito eleitoral deveria ser alterado. Segundo a ordem, as normas das eleições deste ano deveriam ser similares àquelas do pleito de 2021, que foi anulado pela Justiça. Isso, abriu um precedente para que alguns recursos fossem ingressados no TJPA solicitando a alteração do colégio eleitoral.

No entanto, no passado dia 15 de junho, o próprio TJPA havia negado três pedidos liminares, feitos pelo candidato à presidência, Ricardo Gluck Paul. Entre os pontos sensíveis estava a manutenção do colégio eleitoral, designado pela atual comissão responsável, ou seja a lista com apenas 79 votantes. Agora, a decisão foi a favor da ação aberta por Gluck Paul.

Ficou também determinado que a publicação do edital das eleições do dia 29 de junho deve ser realizada até às 18h de quinta-feira (23), por pelo menos uma vez, sob pena de multa diária de R$ 50 mil, que será aplicada de forma individual, à FPF, à presidente interina, Graciete Maués, e ao presidente da comissão eleitoral, Marcelo Liendro da Silva Amaral.