Com volante campeão paraense pelo Remo, Tuna Luso anuncia contratações

A Tuna Luso já trabalha com foco no Campeonato Paraense 2023. Pensando nisso, a equipe anunciou a contratação de mais três jogadores. O destaque vai para o retorno do volante Felipe Recife, ex-Remo, de 31 anos, ao futebol paraense. Em 2018, Felipe vestiu a camisa do Leão em sete jogos - entre Parazão, Copa do Brasil e Copa Verde - e foi campeão estadual.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Outra novidade da Águia Guerreira é o goleiro Régis Cornely, de 28 anos. Gaúcho de Campo Bom, interior do estado, Régis fez a carreira no Sul do país. Em 2022, o arqueiro vestiu as camisas do Glória-RS e da Sapucaiense-RS.

VEJA MAIS

Por fim, a Tuna também anunciou o volante Jair Júnior, de 25 anos. Em 2022, Jair disputou 25 partidas pelo Moto Club-MA e fez mais duas pelo Maranhão. Esta será a primeira experiência do jogador no Pará - assim como do agora companheiro, Régis.

A Tuna Luso entra em campo pela primeira rodada do Campeonato Paraense no dia 22 de janeiro - um domingo. A partida será contra o Itupiranga (mandante), em horário e local a serem definidos pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Acompanhe a cobertura completa do Parazão 2023 pelo portal OLiberal.com.