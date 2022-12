Tuna Luso contrata meia ex-Remo para o Campeonato Paraense de 2023; confira

A Tuna Luso anunciou nesta sexta-feira (24) a contratação do meia-atacante Wallacer, de 36 anos. O jogador chega à Águia Guerreira para disputar as três competições da equipe para a próxima temporada: Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série D do Brasileirão.

Esta não é a primeira vez que Wallacer jogará por um time do Pará. Em 2019, o meia atuou no Remo, pelo campeonato estadual. No entanto, o rendimento do jogador foi abaixo do esperado e ele deixou o Baenão com apenas dois jogos disputados e nenhum gol marcado.

Wallacer no Remo (Samara Miranda- Remo)

O último clube que Wallacer defendeu foi o Glória-RS. Esta foi a quarta equipe do atleta em 2022. Antes do time gaúcho, somente neste ano, o jogador já havia atuado no Esportivo-RS, Capital-DF e Nova Mutum-MT.

Nascido em Japeri, no Rio de Janeiro, Wallacer já acumulou passagens marcantes por vários clubes do Brasil. Entre os destaques estão o Macaé-RJ, Criciúma, Juventude, Operário-PR e Caixas-RS.