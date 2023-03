Clubes paraenses demonstram apoio a campanha de doação de córnea do Hospital Ophir Loyola

Para aumentar o número de doações de córneas para transplante, o Banco de Tecido Ocular do Hospital Ophir Loyola (HOL) realiza a campanha “Doação de Córnea: Responsabilidade Social”. Para ajudar, clubes de futebol do estado entraram na campanha para espalhar informações sobre a doação de córnea durante os jogos. Dando pontapé inicial nos reforços, o Clube do Remo fez divulgação da campanha durante o jogo contra o São Raimundo-RR, no Baenão.

A campanha vai se estender durante todo o Campeonato Paraense 2023 e a Copa Verde, e deve levar esperança para quem está na fila de transplante.

“A iniciativa busca reduzir o tempo de espera por uma doação. Identificamos doadores em potencial, mas a negativa das famílias no momento da entrevista ainda é a principal barreira para que o procedimento seja realizado", explica o oftalmologista Alan Costa, responsável técnico pelo Banco de Tecido Ocular do HOL.

A córnea, localizada na superfície do olho, protege a visão de ameaças externas e funciona como uma lente onde a luz entra e é focalizada. O transplante é uma alternativa para pessoas afetadas por doenças nesta área sensível.

O transplante é realizado por qualquer pessoa de dois a 72 anos, que for a óbito. Os Bancos de Tecidos Oculares são responsáveis pela coleta, avaliação e preservação da córnea. No Pará, a responsabilidade fica a cargo do HOL. Durante a avaliação, existem critérios a serem seguidos, e após a avaliação o tecido ocular pode ser retirado por até seis horas após a morte.

Como indicar um doador de córnea

A doação deve ser autorizada pela família da pessoa, que pode entrar em contato com o Banco de Olhos do HOL, através dos telefones (91) 3265-6759 e (91) 98886-8159; ou com a Central Estadual de Transplantes, por meio do (91) 97400-6456.