Ophir Loyola prorroga inscrições para processo seletivo de residência médica até quinta-feira (23)

Foi prorrogado até esta quinta-feira (23) o prazo para as inscrições nos Programas de Residência Médica do Hospital Ophir Loyola (HOL). Estão disponíveis vagas para Cirurgia Geral (1), Cirurgia Oncológica (2), Medicina Intensiva (4) e Radiologia e Diagnóstico por Imagem (1). As inscrições devem ser feitas até às 13h de quinta e podem ser realizadas presencialmente na Divisão de Ensino da instituição, em Belém, ou no e-mail dep_ensino_hol@yahoo.com.br.

Ao todo, oito vagas são oferecidas a médicos formados em todo o território nacional ou no exterior, com diploma revalidado pelas universidades autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC). O residente receberá bolsa mensal, com valor estipulado pelo Ministério. Os candidatos interessados nos Programas com pré-requisito deverão apresentar certificado reconhecido pelo MEC/ Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).

Caso a inscrição seja efetuada pelo e-mail, o candidato deverá informar no assunto: “Inscrição PRM em (programa escolhido)”. Já no corpo do e-mail, deve constar o nome, telefone, e-mail e programa escolhido. O candidato deverá anexar, ainda, a Carteira do Conselho de Medicina e, se for pré-requisito, o Certificado da Residência.

O certame será realizado na próxima sexta-feira (24), às 08h, com a aplicação da prova teórico-escrita. A matrícula no PRM só será efetivada após a apresentação das documentações exigidas, conforme edital disponível no site do hospital. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das normas e condições estabelecidas no edital. A divulgação do resultado final será no próximo dia 29, também no site do HOL.

Serviço

Inscrições ao Processo Seletivo Complementar para o Programa de Residência Médica do HOL

Data: até 23/03 (quinta-feira)

Horário: das 8h às 12h e das 13h30 às 16h desta quarta-feira (22); e das 8h às 13h de quinta-feira (23)

Como fazer as inscrições: presencialmente ou por e-mail (dep_ensino_hol@yahoo.com.br)

Local para inscrições presenciais: na Divisão de Ensino da Diretoria de Ensino e Pesquisa (Diep), localizada na avenida Magalhães Barata, 992, bairro São Brás, em Belém

Mais informações: (91) 3265-6622

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)