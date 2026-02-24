Campeonato Paraense 2026 terá final entre Remo e Paysandu

O Campeonato Paraense 2026 entra nas duas últimas semanas com a definição da final entre Remo e Paysandu. A decisão do Parazão movimenta torcedores em todo o Estado e marca a reta final da principal competição do futebol paraense nesta temporada.

Pelo segundo ano consecutivo, o torneio conta com patrocínio do Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral), que renovou o apoio à competição. A iniciativa integra as ações institucionais da entidade voltadas ao incentivo ao esporte no Estado.

Dirigentes destacam identidade regional e impacto social

O presidente do conselho diretor do Simineral, Anderson Baranov, afirmou que a continuidade do patrocínio busca valorizar a identidade regional e ampliar o diálogo da mineração com a sociedade. “O Simineral tem orgulho de renovar, pelo segundo ano consecutivo, o patrocínio ao Campeonato Paraense. O futebol é uma das maiores paixões do povo paraense, assim como a mineração é uma das grandes forças econômicas do nosso Estado. Ao apoiar o Parazão, reforçamos nosso compromisso com a valorização da identidade regional, com o desenvolvimento local e com a aproximação da mineração da sociedade”, declarou.

Já o presidente executivo do Simineral, Emerson Rocha, destacou o caráter estratégico da parceria. “O apoio ao Parazão está alinhado à visão do Simineral de fortalecer iniciativas que geram impacto social positivo e ampliam o diálogo da mineração com a sociedade. Estar presente em um campeonato que mobiliza todo o Estado é uma forma concreta de contribuir para o desenvolvimento, a inclusão e o fortalecimento da economia local”, afirmou.

Patrocínio integra ações voltadas ao esporte no Pará

Segundo a entidade, o patrocínio ao Campeonato Paraense faz parte de um conjunto de iniciativas voltadas à valorização:

da cultura regional;

do esporte paraense;

de ações de integração social;

de projetos ligados ao desenvolvimento sustentável no Estado.

Com a final entre Remo e Paysandu confirmada, o Parazão 2026 se aproxima da decisão em um dos confrontos de maior rivalidade do futebol paraense, enquanto a entidade patrocinadora mantém presença pelo segundo ano consecutivo na competição estadual.