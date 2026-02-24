Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Parazão chevron right

Campeonato Paraense 2026 terá final entre Remo e Paysandu

Parazão entra nas duas últimas semanas com clássico decisivo e patrocínio renovado pelo 2º ano seguido

O Liberal
fonte

Remo e Paysandu se enfrentarão na final do Campeonato Paraense 2026. (Talita Gouvêa)

O Campeonato Paraense 2026 entra nas duas últimas semanas com a definição da final entre Remo e Paysandu. A decisão do Parazão movimenta torcedores em todo o Estado e marca a reta final da principal competição do futebol paraense nesta temporada.

Pelo segundo ano consecutivo, o torneio conta com patrocínio do Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral), que renovou o apoio à competição. A iniciativa integra as ações institucionais da entidade voltadas ao incentivo ao esporte no Estado.

VEJA MAIS

image Remo encara o Internacional no Mangueirão em busca da primeira vitória na Série A
Leão tenta transformar boa atuação em resultado positivo diante de um Colorado pressionado na tabela

image Edílson enxerga Paysandu entrosado para a final do Parazão contra o Remo
Com semana cheia de treinos, Papão aposta no entrosamento do time para sair na frente pelo título estadual

Dirigentes destacam identidade regional e impacto social

O presidente do conselho diretor do Simineral, Anderson Baranov, afirmou que a continuidade do patrocínio busca valorizar a identidade regional e ampliar o diálogo da mineração com a sociedade. “O Simineral tem orgulho de renovar, pelo segundo ano consecutivo, o patrocínio ao Campeonato Paraense. O futebol é uma das maiores paixões do povo paraense, assim como a mineração é uma das grandes forças econômicas do nosso Estado. Ao apoiar o Parazão, reforçamos nosso compromisso com a valorização da identidade regional, com o desenvolvimento local e com a aproximação da mineração da sociedade”, declarou.

Já o presidente executivo do Simineral, Emerson Rocha, destacou o caráter estratégico da parceria. “O apoio ao Parazão está alinhado à visão do Simineral de fortalecer iniciativas que geram impacto social positivo e ampliam o diálogo da mineração com a sociedade. Estar presente em um campeonato que mobiliza todo o Estado é uma forma concreta de contribuir para o desenvolvimento, a inclusão e o fortalecimento da economia local”, afirmou.

Patrocínio integra ações voltadas ao esporte no Pará

Segundo a entidade, o patrocínio ao Campeonato Paraense faz parte de um conjunto de iniciativas voltadas à valorização:

  • da cultura regional;
  • do esporte paraense;
  • de ações de integração social;
  • de projetos ligados ao desenvolvimento sustentável no Estado.

Com a final entre Remo e Paysandu confirmada, o Parazão 2026 se aproxima da decisão em um dos confrontos de maior rivalidade do futebol paraense, enquanto a entidade patrocinadora mantém presença pelo segundo ano consecutivo na competição estadual.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

parazão

Campeonato paraense

simineral
Parazão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PARAZÃO

Futebol

Remo intensifica preparação para encarar o Internacional no Mangueirão

Azulino aposta na força em casa e na recuperação física após sequência desgastante de jogos

24.02.26 18h59

PARAZÃO

Campeonato Paraense 2026 terá final entre Remo e Paysandu

Parazão entra nas duas últimas semanas com clássico decisivo e patrocínio renovado pelo 2º ano seguido

24.02.26 15h00

Taekwondo

Renan Lisbôa é campeão de taekwondo e disputa Grand Slam em busca de vaga na Seleção Brasileira

Atleta juvenil representará o Pará em evento nacional decisivo; irmã de 7 anos também conquistou título estadual no Poomsae

23.02.26 19h15

Futebol

Parazão: Paysandu abre venda de ingressos para os dois jogos contra o Remo

Os bilhetes da grande final custam entre R$ 50,00 e R$ 160,00 para um jogo e até R$ 280,00 para os dois jogos Re-Pa

23.02.26 17h40

MAIS LIDAS EM PARAZÃO

1

DE SAÍDA

Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina

Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão

2

PROFESSOR

Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo

Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional

3

Botafogo vence o Nacional Potosí e avança na pré-Libertadores

4

Palmeiras vence em reencontro de Arias com o Flu e mantém a liderança do Brasileirão

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda