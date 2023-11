Bragantino anuncia meia atacante Jonatas Bala para a temporada de 2024

O Bragantino anunciou nesta quarta-feira (1°), a contratação do meia atacante Jonatas Bala, de 23 anos, para reforçar a equipe na disputa do Parazão 2024. O jogador foi contratado junto ao Capitão Poço e já atuou pelo Inhumas-GO e pelas categorias de base do Canedo-GO.

VEJA MAIS



Em sua passagem pelo Capitão Poço, Jonatas disputou todos os jogos da última edição da Segundinha, marcando um gol. Essa é a 11° transferência do Bragantino na busca por melhores resultados no campeonato estadual do próximo ano. Sob o comando técnico do recém contratado Rogerinho Gameleira, o Tubarão espera não repetir a campanha ruim da última temporada, após conquistar apenas uma vitória em oito jogos e terminar em 10° colocado no Parazão 2023.

(*Messias Azevedo, estagiário sob a supervisão do repórter do Núcleo de Esportes, Caio Maia)