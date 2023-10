Bragantino lamenta morte de lateral Davi Caça-Rato, assassinado em Ananindeua

O Bragantino usou as redes sociais para lamentar a morte do lateral-direito Davi Caça-Rato, de 34 anos. O atleta foi assassinado na tarde desta quinta-feira (12) na Cidade Nova, em Ananindeua. Confira:

Bragantino lamenta morte de Davi Caça-Rato (Divulgação/ Bragantino.)

Davi estava sem clube desde o final de 2022, quando defendeu o Grêmio Carajás. Antes disso, o jogador já havia rodado por várias equipes do Pará e do norte do Brasil, como o Independente de Tucuruí, o Bragantino e o Ypiranga-AP.

O melhor momento da carreira do jogador foi em 2020, atuando pelo Galo Elétrico. Naquela temporada, Davi realizou 14 jogos - válidos pelo Parazão e Série D - no time de Tucuruí e marcou 4 gols.

O crime

De acordo com a polícia, dois homens em uma moto efetuaram, pelo menos, cinco tiros contra Davi, por volta das 13h, na rua WE 26. Apesar dessa informação, outras testemunhas relataram terem ouvido mais de dez disparos. Davi conduzia uma motocicleta Honda CB300R e, ao ser baleado, perdeu o controle do veículo e caiu na calçada de uma escola. A família do jogador não soube dizer o que motivou do crime