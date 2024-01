Assista ao vivo a partida entre Águia de Marabá e Tuna Luso, pelo Parazão 2024

Águia de Marabá, atual campeão do Parazão, estreia na temporada de 2024 do estadual neste sábado (20), contra a Tuna Luso. A águia do Souza vai até a casa do adversário, o Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, em busca dos primeiros 3 pontos. Além de campeão do Parazão 2023, o time mandante do jogo de hoje vem embalado com título de Campeão da Super Copa Grão-Pará.

Assistir ao vivo Águia x Tuna Luso pelo Parazão 2024:

