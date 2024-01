Parazão 2024: Bragantino e Tapajós se enfrentam em busca de melhor desempenho na competição

O Campeonato Paraense está começando, e Tapajós e Bragantino se enfrentam neste sábado (20), às 15h30, no Estádio Diogão, em Bragança, pela primeira rodada da competição. As equipes iniciam a temporada em busca de um desempenho melhor que o do último Parazão, quando ficaram a um passo da segunda fase.

Ambas as equipes realizaram grandes reformulações no elenco com o título Paraense em vista. O Tapajós, principalmente, que brigou contra o rebaixamento, retorna à elite do futebol paraense com uma equipe com alguns rostos conhecidos aos olhos da torcida local. Enquanto o Bragantino também passou por uma reformulação completa, inclusive no comando da equipe.

Bragantino-PA

O Bragantino realizou uma pré-temporada especial com foco no Parazão, e em um dos últimos amistosos antes do desafio no Campeonato, acabou sendo derrotado pelo Castanhal por 1 a 0. Agora a equipe tenta se recuperar para encarar a estreia no Parazão, já que em 2023 amargou na 10ª posição da tabela, sem conseguir avançar para a segunda fase.

Um dos grandes objetivos do Tubarão é voltar para as competições nacionais nesta temporada. Sob comando do técnico Rogerinho Gameleira, de 55 anos, que já foi auxiliar no Paysandu, o elenco de 30 jogadores, deve se esforçar por uma vitória em casa, com apoio da torcida, já na partida de estreia.

Tapajós

Com destaque para rostos conhecidos da torcida paraense, como o goleiro Paulo Rafael, ex-Paysandu, e o meia Jaquinha, ex-São Francisco, o Boto estreia com ânsia para realizar uma temporada boa no Paraense, já que diferente dos outros anos, a equipe brigou contra o rebaixamento.

Comandados pelo técnico Alexandre Finazzi, ex-Corinthians e Remo, o Tapajós tenta se classificar pela primeira vez para uma competição nacional. E, para ter o “impulso” de confiança, o Boto espera a vitória na estreia.

Ficha Técnica

Bragantino-PA x Tapajós

Primeira rodada do Campeonato Paraense 2024

Data: sábado (20)

Hora: 15h30

Local: Estádio Olímpico São Benedito (Diogão), em Bragança



Árbitro: Klever da Costa Lobo

Auxiliares: Felipe Souza da Silva (CBF), Robson João dos Reis, Manoel Wenderson Magalhães Farias e Elaine da Silva Melo.