Castanhal vence Bragantino em amistoso às vésperas do Campeonato Paraense

O Castanhal conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino em um amistoso preparatório realizado neste domingo, dia 14, no Ninho do Japiim. Ambas as equipes estão se preparando para o Campeonato Paraense de 2024.

Esta foi a última movimentação dos times, que tentam, este ano, melhorar o desempenho ao longo da competição. Em 2023, o Japiim da Estrada encerrou sua participação na sexta posição. Já o Bragantino amargou a 10ª posição, sendo eliminado ainda na primeira fase do Parazão.

O único gol da partida foi anotado por João Victor durante o segundo tempo. O Castanhal fará sua estreia no Parazão enfrentando o Cametá em 21 de janeiro, no Parque do Bacurau. Enquanto isso, o Bragantino enfrentará o Tapajós em 20 de janeiro, no Estádio Diogão, em sua primeira partida na competição.