AO VIVO: Assista ao jogo da volta entre Castanhal e Águia, pelas quartas de final do Parazão; vídeo

Castanhal e Águia definem nesta terça-feira (22) o primeiro classificado para a semifinal do Parazão. Após o empate em 0 a 0 no último fim de semana, pelo jogo de ida, as equipes se enfrentam no confronto decisivo, no Estádio do Souza. Quem vencer, avança. Em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis.

