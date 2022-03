Remo x Caeté: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (22/03) pelo Campeonato Paraense

Os times Remo e Caeté disputam nesta terça-feira (22/03), em partida válida pelo Campeonato Paraense 2022. A partida está programada para começar às 20h (horário de Brasília), no Estádio Baenão, em Belém. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Remo x Caeté?

A partida Remo x Caeté pode ser assistida pelo canal Cultura PA

Como Remo x Caeté chegam para o jogo?

No primeiro encontro, as equipes ficaram no 1 a 1. Caso ocorra novo empate, a vaga para a semifinal será decidida nos pênaltis. O Remo vem de cinco empates consecutivos na temporada, já o Caeté, é a primeira participação do time na série A do estadual.

FICHA TÉCNICA

Remo x Caeté

Campeonato Paraense

Local: Estádio Baenão, em BelémData/Horário: 22 de março de 2022, 20h

Árbitro: Gustavo Ramos Melo /CBF

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Everton Sena (Kevem), Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Pingo (Paulinho Curuá) e Erick Flores; Bruno Alves, Maciel e Brenner. TÉCNICO: Paulo Bonamigo

Caeté: André; Murilo, Carciano, Leonardo e Kadu; Genilson Pará, Tacio, Keoma e Júnior Araújo; Paulinho e Joel. TÉCNICO: Josué Teixeira

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)