Após empate na ida, Remo e Caeté decidem vaga na semifinal nesta terça-feira, no Baenão

Sob os gritos de “Time sem vergonha”, o Clube do Remo fechou a preparação para o jogo de volta pelas quartas de finais do Parazão, contra o Caeté. As duas equipes empataram em 1 a 1 na partida de ida e a vaga na semifinal será decidida hoje, a partir das 20 horas, no estádio Baenão.

A pressão da torcida azulina se fundamenta no fato de que o time não vence há cinco partidas. O retrospecto incômodo fez com que o treino aberto desta segunda-feira fosse tomado por pressões das arquibancadas, palavras de ordem e muita cobrança. Alheio ao furdunço da da torcida, o técnico Paulo Bonamigo trabalhou com a provável escalação titular, que pode sofrer até duas alterações.

O zagueiro Everton Sena teve uma indisposição clínica e foi substituído por Kevem. O restante do time, caso não haja nenhuma baixa, deve permanecer o mesmo do empate em 1 a 1 no jogo passado, O atacante Brenner, que está em fase final de recuperação, também pode despontar entre os titulares. A última vitória do time remista aconteceu no dia 10 de fevereiro, pela 4ª rodada, contra o Caeté. Desde então, a pressão por vitórias aumenta a cada jogo.

Do outro lado, o Caeté deve manter a mesma base. Sem alterações por cartão ou lesões, o técnico Josué Teixeira quer aproveitar o clima tenso no Baenão para arrancar a classificação à semifinal do Parazão. A principal arma do time é o atacante Joel, artilheiro do campeonato com cinco gols. Além dele, Teixeira deve manter entre os titulares Paulinho, autor do gol que abriu o placar no jogo de ida.

Este será o segundo jogo entre as equipes, que não se cruzaram na primeira fase, embora estivessem colocadas na mesma chave. O Leão Azul passou à fase decisiva em 1º lugar no grupo C, com 14 pontos, enquanto o Guerreiro Caeteuara veio na esteira do melhor terceiro colocado, com 13.

Ficha técnica:

Local: estádio Baenão

Hora: 20h

Árbitro: Gustavo Ramos Melo

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes e Acácio Menezes Leão

Clube do Remo: Vinicius; Ricardo Luz, Kevem (Everton Sena), Marlon, Leonan; Anderson Uchôa, Pingo; Marco Antônio, Erick Flores; Bruno Alves; Raul (Brenner).

Técnico: Paulo Bonamigo

Caeté: André; Murilo, Carciano, Leonardo, Carlos Eduardo; Pará, Tácio, Keoma, Junior Araújo, Joel e Paulinho.

Técnico: Josué Teixeira.