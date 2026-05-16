Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações Hannah Franco 16.05.26 20h00 Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações (Cesar Greco / Palmeiras) Palmeiras x Cruzeiro disputam hoje, sábado (16/05), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. A partida será realizada às 21h (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo. Onde assistir Palmeiras x Cruzeiro ao vivo? A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Palmeiras volta a focar no Campeonato Brasileiro após garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Líder da competição com 34 pontos, o Verdão tenta encerrar a sequência de duas rodadas sem vitória e manter a vantagem na ponta da tabela. O Cruzeiro vive momento de recuperação e subiu para a 11ª colocação, com 19 pontos. A equipe mineira chega embalada após vitórias importantes sobre Bahia e Goiás. O confronto promete equilíbrio, com o Palmeiras tentando se firmar na liderança e a Raposa buscando se aproximar da parte de cima da classificação. VEJA MAIS Cruzeiro bate Goiás pelo placar mínimo e avança na Copa do Brasil Palmeiras goleia Jacuipense em passeio que confirma vaga nas oitavas da Copa do Brasil No jogo de ida, os paulistas já haviam vencido por 3 a 0 Palmeiras x Cruzeiro: prováveis escalações Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Maurício e Jhon Arias; Ramón Sosa e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira. Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge. Arbitragem de Palmeiras x Cruzeiro Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF) Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN) Ficha técnica de Palmeiras x Cruzeiro Palmeiras x Cruzeiro Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026 – 16ª rodada Data: 16 de maio de 2026 (sábado) Horário: 21h (de Brasília) Local: Arena Barueri, em Barueri (SP) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 SÉRIE A Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Fluminense e São Paulo se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 18h00 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 jogo de hoje Internacional x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Internacional e Vasco se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 17h30