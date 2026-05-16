Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão

Palmeiras x Cruzeiro disputam hoje, sábado (16/05), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. A partida será realizada às 21h (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Palmeiras x Cruzeiro ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras volta a focar no Campeonato Brasileiro após garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Líder da competição com 34 pontos, o Verdão tenta encerrar a sequência de duas rodadas sem vitória e manter a vantagem na ponta da tabela.

O Cruzeiro vive momento de recuperação e subiu para a 11ª colocação, com 19 pontos. A equipe mineira chega embalada após vitórias importantes sobre Bahia e Goiás.

O confronto promete equilíbrio, com o Palmeiras tentando se firmar na liderança e a Raposa buscando se aproximar da parte de cima da classificação.

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Palmeiras x Cruzeiro: prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Maurício e Jhon Arias; Ramón Sosa e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Arbitragem de Palmeiras x Cruzeiro

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Ficha técnica de Palmeiras x Cruzeiro

Palmeiras x Cruzeiro

Competição: Campeonato Brasileiro Série A 2026 – 16ª rodada

Data: 16 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)