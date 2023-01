Palmeiras e Flamengo se enfrentam hoje, 28; Saiba onde assistir e as novidades da partida

Neste sábado, 28, Palmeiras e Flamengo se enfrentam às 16h30 na decisão da Supercopa, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). A transmissão acontece pela TV Liberal, afiliada à Rede Globo. Entre as novidades da partida sobre o VAR - 'Video Assistant Referee', traduzido ao português como 'árbitro assistente de vídeo' -, está a linha de impedimento, que estará mais grossa. A exibição das imagens da revisão do lance serão mostradas em tempo real no telão do estádio. As informações são do GE.

A narração da TV Globo será feita por Cleber Machado, e os comentários serão de Júnior e Paulo Nunes. Já para quem optar assistir no Sportv, a narração fica sob responsabilidade de Milton Leite com os comentários de Renata Mendonça e Grafite.

O Palmeiras chega nesta partida após vencer três títulos: Paulista, Recopa Sul-Americana e Brasileirão. No entanto, o time está 'desfalcado' sem a presença de Danilo e Gustavo Scarpa, que deixaram o time no final de 2022.

Já o Flamengo celebra a volta de Gerson, que ficou com a vaga de João Gomes no meio de campo. O Flamengo também se prepara para jogar no Mundial de Clubes, no dia 7 de fevereiro. O jogo de hoje é o primeiro desafio do treinador Vítor Pereira, antes da partida do Mundial, no Marrocos.