Em Brasília, Palmeiras e Flamengo decidem título da Supercopa do Brasil neste sábado (28/01)

A temporada do futebol brasileiro mal começou e já tem título importante em disputa. Neste sábado (28), às 16h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a bola rola para Palmeiras e Flamengo pela Supercopa do Brasil. A partida tem transmissão pela Rádio Liberal FM.

Hegemonia

Desde que o torneio foi revivido, em 2020, ou Palmeiras ou Flamengo sempre estiveram na final. Com exceção de 2021, quando ambos fizeram a decisão da Supercopa - vencida pelos rubro-negros nos pênaltis. Os dados não são à toa: desde 2018, Verdão e Mengão dominam o futebol nacional.

Para se ter uma ideia melhor, basta recorrer aos títulos. Neste período, Flamengo e Palmeiras somam: quatro títulos do Campeonato Brasileiro (duas para cada), duas Copas do Brasil (uma para cada) e quatro Copas Libertadores (duas para cada). Sem contar incontáveis finais e jogos importantes - inclusive entre si.

Poderio financeiro

Se há pouco menos uma década, Palmeiras e Flamengo eram motivos de piadas pelos torcedores rivais - rebaixamentos, dívidas e derrotas humilhantes, hoje são exemplos de gestão de sucesso. Tudo isso, graças à reorganização financeira de ambos os clubes , que hoje possuem receitas na casa do bilhão.

A lógica é simples: mais dinheiro dentro do cofre, maior investimento no futebol. É o caso de Palmeiras e Flamengo, que possuem as duas maiores folhas salariais do futebol brasileiro. Segundo dados do Goal referentes a 2022, o Flamengo gastou mensalmente R$ 36 milhões com o elenco. Já a folha salarial do Palmeiras foi de R$ 32 milhões.

Acompanhe a cobertura completa da decisão da Supercopa do Brasil

Ficha técnica

Supercopa do Brasil 2023

Palmeiras x Flamengo

Data: 28 de janeiro de 2023 (sábado)

Horário: 16h30

Estádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Bruno Raphael Pires (Fifa/GO)

​Árbitro de vídeo: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga, Dudu, Rony e Endrick.

Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo: Santos; Matheuzinho (Varela), David Luiz, Léo Pereira (Fabrício Bruno) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabi e Pedro.

Técnico: Vítor Pereira.