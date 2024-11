Pago para bater palmas? Ex-jogador revela cláusula de contrato milionária de Neymar com PSG

O ex-jogador de futebol Lewis Bryon, de 23 anos, comentou durante uma entrevista ao podcast Ball Talk sobre uma curiosa cláusula do contrato de Neymar, quando o jogador ainda estava no Paris Saint-Germain. A informação foi compartilhada com Bryon por um membro do clube francês, cuja identidade não foi divulgada, enquanto ele participava de um curso de treinador.

Ele contou que o craque brasileiro tinha uma cláusula em seu contrato que lhe garantia um bônus de € 200.000 toda vez que ele aplaudia os torcedores após uma partida. Essa prática foi estabelecida devido à fama do jogador de não se envolver muito com o clube. Bryon mencionou que, a cada vez que Neymar saudava os fãs com palmas, ele recebia cerca de R$ 1,22 milhão.

VEJA MAIS

Neymar se transferiu para o PSG em 2017 por uma quantia recorde de 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 821 milhões na época) e deixou o clube francês em agosto de 2023, após seis anos, para assinar com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Bryon, que jogou pelo Crystal Palace entre os 8 e 23 anos, teve que encerrar sua carreira devido a lesões recorrentes que o afastaram dos campos por longos períodos, incluindo dois intervalos superiores a três anos cada. Atualmente, ele atua como treinador em academias de futebol.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)