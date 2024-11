Leila Pereira descarta contratação de Neymar: 'Palmeiras não é departamento médico'

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, descartou qualquer possibilidade de contratar Neymar para a temporada de 2025. A dirigente do clube paulistano ressaltou que tem, como prioridade contratar jogadores que estejam aptos para entrar em campo de forma imediata e recorrente.

Neymar tem vínculo com o Al Hilal, da Arábia Saudita, até o meio de 2025. Segundo a imprensa local, o clube deseja cancelar o vínculo com o brasileiro, que ficaria livre no mercado a partir do próximo ano.

Em entrevista, a presidente explicou que a condição física do atleta precisa ser adequada para ser rapidamente escalado para a próxima temporada.

"Não, [Neymar] não vem [para o Palmeiras]. É um grande jogador, mas ele vai para o Santos. Não sei, tem que perguntar no Santos, mas aqui não, não viria. Quero investir em alguém que venha imediatamente, que entre amanhã, se o técnico decidir. O Palmeiras não é departamento médico", disparou a empresária.