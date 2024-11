Neymar fecha acordo para voltar ao Santos, afirma jornalista argentino

O atacante Neymar pode estar mais perto de um retorno ao Santos, clube onde começou sua carreira profissional e alcançou destaque mundial. De acordo com informações do jornalista argentino César Luis Merlo, especialista em mercado da bola, o clube paulista já teria chegado a um acordo com o jogador de 32 anos. O próximo passo seria resolver a rescisão contratual com o Al Hilal, da Arábia Saudita.

Merlo, que atua no portal TyC Sports, informou que a ideia é oficializar a volta de Neymar ao Santos após o encerramento do torneio que marcou o retorno do time à Série A do Campeonato Brasileiro. A possível volta do camisa 10 ao time do litoral paulista seria um marco tanto para o clube quanto para o próprio jogador, que deixou o Brasil em 2013 para atuar no Barcelona.

Ainda não há detalhes oficiais sobre o tempo de contrato ou valores envolvidos, mas o retorno de Neymar ao Santos já movimenta os torcedores. Nas redes sociais, muitos santistas comemoram a possibilidade de rever o craque com a camisa alvinegra.

No entanto, a concretização do acordo depende de um desfecho com o Al Hilal, equipe que contratou Neymar no início de 2023 por cifras milionárias. Segundo fontes próximas às negociações, as conversas estão avançadas, mas o processo de rescisão ainda precisa ser finalizado.

Com o Santos voltando à elite do futebol brasileiro, o retorno de Neymar pode significar um novo impulso para o time. Até o momento, nem o jogador nem o clube se manifestaram oficialmente sobre as informações divulgadas por César Luis Merlo.