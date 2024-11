Empresário comenta sobre rumores da transferência de Neymar para o Santos

Após um final de semana repleto de rumores sobre uma possível volta de Neymar ao Santos, o agente do jogador, Pini Zahavi, desmentiu as especulações. Em declarações ao jornalista italiano Fabrizio Romano, Zahavi afirmou que Neymar está satisfeito no Al-Hilal e que não há negociações em curso para sua saída.

Pini Zahavi destacou que "não há conversas em andamento para Neymar deixar o Al-Hilal. Ele está sob contrato e muito feliz lá". O agente também enfatizou que apenas ele e o pai de Neymar têm autoridade para discutir o futuro do jogador, questionando a origem dos rumores recentes.

“O pai do Neymar e eu somos as únicas pessoas que podemos falar sobre o futuro do Ney. Não sei de onde vêm os rumores recentes”, completouo agente.

VEJA MAIS



A possibilidade de Neymar retornar ao Santos surgiu após o clube garantir seu lugar na Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, o atacante ainda possui contrato com o Al-Hilal até meados do próximo ano. Além disso, devido a uma lesão que o afastou por mais de um ano, existe a chance de o clube prorrogar seu vínculo.