Neymar compra cobertura de luxo em Dubai por cerca de R$ 313 milhões; veja imagens

Neymar desembolsou cerca de R$ 314 milhões em uma cobertura de luxo em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Na última segunda (18), o jogador assinou o contrato de compra ao lado do pai e da esposa Bruna Biancardi, em uma cerimônia com os empresários à frente do luxuoso condomínio "Bugatti Residences by Binghatti".

O anúncio da compra foi feito no Instagram, pela empresa responsável pelo imóvel. O condomínio Bugatti Residences by Binghatti é o primeiro e único empreendimento residencial da marca Bugatti no mundo e possui 171 mansões, sendo 11 coberturas, uma delas de Neymar.

Nas imagens do site oficial, é possível perceber que cômodos dos apartamentos terão janelas do chão ao teto e garagem privativa, com elevador que leva os automóveis do térreo à cobertura.

O luxuoso imóvel também promete um layout único para cada uma das mansões. Desta forma, nenhum apartamento será igual ao outro.