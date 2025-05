Open Brasil de Polo Aquático 2025 começa nesta quinta-feira (29), na Tuna Luso Brasileira

Começou nesta quinta-feira (29) o Open Brasil de Polo Aquático 2025, sediado na Tuna Luso Brasileira, na avenida Almirante Barroso, em Belém. A competição vai até 1º de junho, com 12 equipes — oito masculinas e quatro femininas — em parceria com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), a Federação Paraense de Desportos Aquáticos (FPDA) e o Governo do Pará.

Segundo o presidente do clube, Miltoniel Santos, o local foi escolhido pela estrutura, facilidade de acesso e estacionamento. Ele afirmou que o evento “coloca a Tuna em evidência e mostra nossa capacidade de organização”.

“Esse tipo de evento também acaba despertando a curiosidade do público e, dessa forma, nós podemos até pensar em formar novas equipes e aqui nós temos potencial para isso”, afirmou.

O local foi escolhido pela estrutura, facilidade de acesso e estacionamento (Foto: Divulgação/Tuna Luso)

Programação

O Open Brasil integra o calendário oficial da Liga Polo Aquático Brasil (PAB) e da CBDA, sendo considerado uma vitrine para atletas da modalidade. Paralelamente aos jogos, o evento conta com uma feira de empreendedorismo e apresentações musicais. Nesta quinta (29), às 18h, a banda Marcelo Mais se apresenta. Na sexta-feira (30), a partir das 20h, será a vez da banda Sayonara. No sábado (31), às 17h, o Grupo Cabanagem encerra a programação musical.

O acesso para assistir às partidas de polo aquático é gratuito. Para os shows, o ingresso individual custa R$ 19, com opção de mesa por R$ 99.

Equipes Participantes:

Masculino: Associação Bauruense de Desportos Aquático (ABDA), Clube Athlético Paulistano (CAP), Clube Paineiras do Morumby, Clube de Regatas do Flamengo (CRF), Clube do Remo, Esporte Clube Pinheiros (ECP), Fluminense Futebol Clube (FFC) e Sesi São Paulo.

Feminino: Associação Bauruense de Desportos Aquático (ABDA), Clube de Regatas do Flamengo (CRF), Esporte Clube Pinheiros (ECP) e Sesi São Paulo.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)