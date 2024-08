Olimpíadas 2024: Com prata, Isaquias Queiroz se torna o 2º maior medalhista olímpico do Brasil

O canoísta Isaquias Queiroz conquistou a prata na disputa C1 1000 metros na manhã desta sexta-feira (9). Com isso, o brasileiro subiu uma posição na lista dos medalhistas olímpicos do país. Com o pódio nas Olimpíadas de Paris, Isaquias tem cinco medalhas em Jogos Olímpicos e igualou a Robert Scheidt e Torben Grael.

Rebeca Andrade, atleta da ginástica artística, é a brasileira com o maior número de medalhas de Olimpíadas. Com o ouro no solo, a prata no individual geral e o bronze por equipes, a ginasta soma seis pódios olímpicos.

VEJA MAIS

Isaquias chegou a Paris sendo o atual campeão olímpico. O canoísta foi medalha de ouro na C1 1000m em Tóquio. Além disso, nas Olimpíadas do Rio (2016), o brasileiro ficou com a prata na prova e também na C2 1000 m. Na edição, Queiroz ainda conquistou um bronze no C1 200m.

Com os resultados, o canoísta figurava na terceira posição da lista de maiores medalhistas do Brasil, ao lado de Serginho, do vôlei, com quatro medalhas. Por conta disso, Isaquias foi escolhido como porta-bandeira do Brasil na abertura dos Jogos de Paris, junto de Raquel Kochhann, do rugby.

Em Paris, Isaquias poderia igualar ao recorde de Rebeca Andrade. Contudo, na categoria C2 500 m, o atleta, que fazia dupla com Jacky Godmann, não fez uma boa final e terminaram em último.