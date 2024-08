Olimpíadas 2024: Atleta quebra recorde olímpico do pai no lançamento de disco

Seguir os passos dos pais pode ser uma tarefa desafiadora, como mostra a história do lançador de disco lituano Mykolas Alekna, que deu continuidade ao legado do pai, Virgilijus Alekna, recordista olímpico na mesma modalidade. Mykolas superou o recorde do pai ao lançar o disco a 69,97 metros, ultrapassando os 69,89 metros que Virgilijus alcançou em Atenas 2004, quando conquistou sua segunda medalha de ouro olímpica, depois de também vencer em Sydney 2000.

Embora Virgilijus Alekna tenha consolidado o nome de sua família nos livros de recordes, seu filho já o havia superado antes dos Jogos de Paris. Em abril, Mykolas alcançou um lançamento de 74,35 metros nos Estados Unidos, quebrando o recorde mundial de 74,08 metros, estabelecido por Jürgen Schult, em 1986.

Mykolas também já havia alcançado um recorde pessoal de 73,88 metros pouco antes dos Jogos de Sydney e afirmou que seu objetivo era vencer a final. “Talvez alguém precise quebrar o recorde mundial”, disse ele. “Eu farei tudo o que puder para alcançá-lo. Meu pai estará aqui para a final”, completou o atleta.