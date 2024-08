Olimpíadas 2024: Brasil busca ouro na final da ginástica rítmica nesta sexta-feira (09/8); veja

As Olimpíadas de Paris 2024 estão chegando na reta-final, e o Brasil ainda tem chances de mais medalhas nesta sexta-feira (09/8). Os atletas brasileiros chegam para o antepenúltimo dia de competição em busca de medalhas nas finais do vôlei de praia, atletismo, levantamento de peso, maratona aquática, e na ginástica rítmica com Bárbara Domingos, que conquistou a vaga histórica na final do individual geral.

Confira a agenda do Time Brasil nas Olimpíadas nesta sexta-feira (09/8):

Atletismo

06h05 | Brasil - revezamento 4x400 (primeira rodada) (MASC)

15h10 | Almir Junior - salto triplo (final)

16h45 | Alison dos Santos - 400m com barreiras (final)

Canoagem de velocidade

06h30 | Isaquias Queiroz - C1 1000m (semifinal)

Ginástica rítmica

05h | Brasil - equipes (classificatórias)

9h30 | Bárbara Domingos - individual geral (final)

Levantamento de peso

14h30 | Amanda Schott - até 71kg (final)

Maratona aquática

02h30 | Guilherme Costa - 10km (final)

Taekwondo

04h00 | Caroline Santos - até 67kg (oitavas de final)

04h10 | Henrique Marques - até 80kg (oitavas de final)

Vôlei de Praia

17h30 | Ana Patrícia e Duda x B. Wilkerson e M. Humana-Paredes (CAN) - final

Wrestling

06h10 | Giullia Penalber x Sandra Paruzewski (ALE) - livre até 57kg (repescagem)