Olimpíadas 2024: Brasil é bronze no taekwondo e avança em duas finais; confira os resultados do dia

A última quinta-feira dos Jogos Olímpicos trouxe duas medalhas para o Brasil. Na categoria até 68kg do taekwondo, Edival Pontes, o Netinho, conquistou o bronze ao vencer o espanhol Javier Pérez Polo em sua última luta. No vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia superaram as australianas Mariafe Artacho e Taliqua Clancy por 2 sets a 1, garantindo vaga na final e, com isso, assegurando ao menos a medalha de prata.

Entretanto, algumas perdas também marcaram o dia. No vôlei feminino, o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos por 3 sets a 2 e agora disputará o bronze. Na maratona aquática, a campeã olímpica de Tóquio-2020, Ana Marcela Cunha, terminou na quarta posição, fora do pódio. Na canoagem, a dupla Isaquias Queiroz e Jacky Godmann ficou em último lugar na final do C2 500m.

Confira os resultados

Maratona aquática: Uma das maiores esperanças de medalha para o Brasil, Ana Marcela Cunha, finalizou a prova na quarta posição, ficando fora do pódio em Paris.

(Foto: David Goldman / Associated Press / Estadão Conteúdo)

Taekwondo: Na categoria até 57kg, Maria Clara Pacheco, representante brasileira, foi derrotada nas quartas de final pela chinesa Luo Zongshi, número 1 do mundo. Como Luo foi eliminada na fase seguinte, Maria Clara não teve a chance de disputar a repescagem. No masculino, Edival Pontes enfrentou o jordaniano Zaid Kareem nas oitavas de final e, com a continuidade de Kareem na competição, Edival teve a oportunidade de disputar a repescagem, conquistando o bronze ao vencer o espanhol Javier Pérez Polo.

(Foto: Wander Roberto / COB)

Ginástica rítmica: Bárbara Domingos fez história ao se tornar a primeira brasileira a alcançar a final do individual geral na ginástica rítmica. Com uma nota total de 129.750, Bárbara ficou na oitava colocação geral e segue para a disputa da medalha.

(Foto: Francisco Seco / Associated Press / Estadão Conteúdo)

Vela: Na categoria 470 misto, Isabel Swan e Henrique Haddad terminaram na 10ª colocação geral. No multicasco misto, Marina Ardnt e João Bulhões ficaram em nono lugar na classificação geral. No kite masculino, Bruno Lobo, última esperança de medalha na vela, não conseguiu se classificar para a final, e o Brasil ficou sem medalhas na vela pela primeira vez desde 1992.

(Foto: Christophe Simon / AFP)

Atletismo: Ana Caroline Silva e Lívia Avancini, no arremesso de peso feminino, ficaram em 23º e 29º lugares, respectivamente, na qualificatória e não avançaram para as finais. No revezamento 4x100m masculino, a equipe brasileira formada por Renan Galina, Erik Cardoso, Felipe Bardi e Gabriel dos Santos completou a prova em 38s73, não conseguindo classificação para a final. No lançamento de dardo, Luiz Maurício da Silva alcançou 80,67 metros, terminando na 11ª colocação na final.

(Foto: Luiza Moraes / COB)

Canoagem de velocidade: Valdenice Conceição garantiu vaga direta nas semifinais ao terminar em segundo lugar na qualificatória do C1 200m feminino. No masculino, a dupla Isaquias Queiroz e Jacky Godmann ficou em oitavo lugar na final do C2 500m e não conseguiu subir ao pódio.

(Foto: Miriam Jeske / COB)

Wrestling: Giullia Penalber foi eliminada nas quartas de final da categoria até 57kg do wrestling estilo livre pela moldava Anastasia Nichita. Com a continuidade de Nichita na competição, Giullia terá a chance de lutar pelo bronze na próxima sexta-feira.

(Foto: Eugene Hoshiko / Associated Press / Conteúdo Estadão)

Pentatlo moderno: Isabela Abreu terminou na última colocação na rodada de classificação após vencer 10 dos 35 combates na esgrima, acumulando 175 pontos.

(Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Vôlei: O sonho da seleção feminina de vôlei de conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris foi interrompido após a derrota por 3 sets a 2 para os Estados Unidos. A equipe agora lutará pelo bronze.

(Foto: Dolores Ochoa / Associated Press / Estadão Conteúdo)

Vôlei de praia: Duda e Ana Patrícia garantiram a presença do Brasil na final olímpica, assegurando ao menos a medalha de prata. As brasileiras venceram a dupla australiana por 2 sets a 1 em um jogo emocionante, colocando o país novamente na decisão do vôlei de praia.

(Foto: Carl de Souza / AFP)